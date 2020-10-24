Российский чемпион победил нокаутом на UFC 254. Видео

Знаменитый российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и чемпион M-1 Challenge в тяжелом весе Александр Волков победил американца Уолта Харриса.

Со-главный бой турнира UFC 254, проходившем на Бойцовском острове в Абу-Даби завершился техническим нокаутом во втором раунде.

Волков с первых минут занял центр октагона, доминируя в клетке. Россиянин на дистанции перестреливал Харриса, не смотря на то, что Уолт очень опасно взрывался. В конце рауда американец подсел функционально и Александр едва не добил его.

Развязка наступила во второй пятиминутке. Волков точно пробил фронткик в область груди: Харрис скорчился и упал. Боец из РФ бросился на добивание, после чего рефери остановил поединок.

Последний раз Александр выходил в октагон в июне этого года. Главный бой турнира UFC Вегас 3, проходившем в Лос-Анджелесе (США) Волков - Блейдс завершился единогласным решением судей в пользу 29-летнего американца: 48-46, 48-47, 49-46.