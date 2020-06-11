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11 июня • обновлено в 16:04
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Волейболистка сборной Украины Александра Миленко перешла в российский клуб

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Украинская волейболистка Александра Миленко, которая на протяжении четырех последних лет выступала за тернопольскую "Галичанку", перешла в российский клуб "Северянка" из Череповца.

Как сообщает официальный сайт команды, 20-летняя спортсменка родилась в Белой Церкви, где и начала заниматься волейболом с восьми лет. Миленко играла в составе юношеской сборной Украины в 2013-2016 годах и приняла участие во Всемирной универсиаде в Неаполе, которая состоялась в 2019 году.

Волейболистка сборной Украины перешла в российский клуб

Instagram Александры Миленко

Защищая цвета "Галичанки", волейболистка завоевала бронзовые медали чемпионата Украины 2017/18, трижды выходила в финал Кубка и трижды играла в Суперкубке. Ее признали лучшей доигровщицей чемпионата Украины в сезоне 2017/18.

Как сообщал OBOZREVATEL, в российскую команду "Астраханочка" перешла гандболистка сборной Украины Ирина Стельмах.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
Волейбол
Тег
сборная Украины по волейболу
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