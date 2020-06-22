Волейболист сборной России напал на водителя в Москве, – опубликовано видео

Михаил Морозов Другие виды спорта 13:44, 22.06.2020 Обновлено: 14:05, 22.06.2020

Волейболист сборной России Александр Кимеров напал на водителя, который управлял автомобилем службы каршеринга BelkaCar в Москве.

Как сообщает Telegram-канал Mash, спортсмену не понравилось, что его оппонент ехал не по центру полосы, что не позволило ему проехать светофор. За это Кимеров начал преграждать водителю путь своим автомобилем, требуя остановиться и поговорить.

В один из моментов спортсмен вышел из машины, подошел к автомобилю оппонента, сбил боковое зеркало ногой и оставил вмятину на двери. Водитель позвонил диспетчеру, пытаясь вызвать полицию, и общался с ним по телефону, пока Кимеров продолжал преследование. Оторвавшись от волейболиста, пострадавший поехал в отделение полиции и написал заявление о порче имущества.

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпион Европы в составе сборной России по волейболу устроил пьяный дебош на детском теннисном турнире.

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