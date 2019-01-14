Волейболист сборной МГТУ покончил с собой, обвинив сборную России по футболу

23-летний Никита Марченко, выступающий за сборную МГТУ имени Баумана по волейболу, выбросился из окна общежития. В его телефоне следователи нашли объяснение причины произошедшего.
По словам Никиты все началось после победы сборной России по футболу на ЧМ-2018 над Испанией. Тогда он сильно напился (и не только) и на следующий день вышел на игру в полупьяном состоянии. В итоге парень подвернул ногу и надолго оказался вне игры, сообщает Мутко против.
Но на этом проблемы Никиты только начинались. Молодой волейболист услышал о ставках и договорных матчах. Парень решил рискнуть и прогадал.
По словам парня проблемы могли бы решиться, если бы руководство команды не обманывало игроков и выплачивало зарплату. Никита долго ждал, но обещанных руководством денег так и не увидел. В итоге Никита выпал из окна 10 этажа и погиб.
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