23-летний Никита Марченко, выступающий за сборную МГТУ имени Баумана по волейболу, выбросился из окна общежития. В его телефоне следователи нашли объяснение причины произошедшего.

По словам Никиты все началось после победы сборной России по футболу на ЧМ-2018 над Испанией. Тогда он сильно напился (и не только) и на следующий день вышел на игру в полупьяном состоянии. В итоге парень подвернул ногу и надолго оказался вне игры, сообщает Мутко против.

Но на этом проблемы Никиты только начинались. Молодой волейболист услышал о ставках и договорных матчах. Парень решил рискнуть и прогадал.

По словам парня проблемы могли бы решиться, если бы руководство команды не обманывало игроков и выплачивало зарплату. Никита долго ждал, но обещанных руководством денег так и не увидел. В итоге Никита выпал из окна 10 этажа и погиб.

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