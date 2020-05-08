Главная Новости
8 мая • обновлено в 18:23
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Другие виды спорта

Во сколько UFC 249: точное время начала

279
Читать материал на украинском

В американском Джексонвилле состоится самое ожидаемое спортивное событие весны – шоу Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 249.

Основным событием станет бой американцев Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи за титул временного чемпиона в легком весе.

КОГДА И ВО СКОЛЬКО UFC 249

Вечер единоборств состоится в субботу, 9 мая, на арене VyStar Veterans Memorial Arena. Начало предварительного карда – в 03:00 утра воскресенья, 10, по киевскому и московскому времени. Старт же основного карда пройдет в 05:00 утра. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию UFC 249.

Тони Фергюсон

Тони Фергюсон

ГДЕ СМОТРЕТЬ UFC 249

В Украине увидеть вечер единоборств можно будет на телеканале Setanta Sports. В России прямую трансляцию из штата Флорида запланировал РЕН ТВ.

ПОЛНЫЙ КАРД UFC 249

Основной кард

Легкий вес, до 70 кг. Тони Фергюсон (25-3) – Джастин Гэтжи (21-2)

Легчайший вес, до 61 кг. Генри Сехудо (15-2) – Доминик Крус (22-2)

Тяжелый вес, до 120 кг. Фрэнсис Нганну (14-3) – Жаирзиньо Розенструик (10-0)

Полулегкий вес, до 66 кг. Джереми Стивенс (28-17) – Келвин Каттар (20-4)

Тяжелый вес, до 120 кг. Грег Харди (5-2) – Йорган Де Кастро (6-0)

Предварительный кард

Легкий вес, до 70 кг. Энтони Петтис (22-10) – Дональд Серроне (36-14)

Тяжелый вес, до 120 кг. Фабрисио Вердум (23-8-1) – Алексей Олейник (58-13-1)

Минимальный вес, до 52 кг. Мишель Уотерсон (17-7) – Карла Эспарза (15-6)

Средний вес, до 84 кг. Роналдо Соуза (26-8) – Юрайя Холл (15-9)

Полусредний вес, до 77 кг. Висенте Люке (17-7-1) – Нико Прайс (14-3)

Полулегкий вес, до 61 кг. Чарльз Роса (12-3) – Брайс Митчелл (12-0)

Полутяжелый вес, до 93 кг. Райан Спэнн (17-5) – Сэм Алви (33-13)

Как сообщал OBOZREVATEL, Тони Фергюсон жестко высказался в адрес Хабиба Нурмагомедова

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!

Читайте все новости по теме "UFC" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
UFC
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Другие виды спорта

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 14 195.

    Вылечились: 2706. Умерли: 361.

  • В мире заболели уже почти 4 миллиона человек, погибли – более 271 тысяча.

  • Эпицентр пандемии в Украине сместился – на Львовщине срочно собрали штаб.

  • В Бразилии вычислили главный способ передачи COVID-19 по миру.

  • В ВОЗ заявили, что коронавирус мог возникнуть не на уханьском рынке.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
NaVi
VS
Syman
Победа Syman с форой в +6,5 раундов на первой карте
1.87 Сделать ставку
Team Liquid
VS
100 Thieves
Победа Team Liquid
1.52 Сделать ставку
G2
VS
c0ntact
Победа G2 c форой в -1,5 карты
1.60 Сделать ставку
forZe
VS
Unique
Победа forZe с форой в -1,5 карты
1.45 Сделать ставку
Team Spirit
VS
Nemiga
Победа Team Spirit с форой в -1,5 карты
2,00 Сделать ставку
Winstrike
VS
Gambit Youngsters
Победа Gambit Youngsters
2,03 Сделать ставку
Динамо Брест
VS
Динамо Минск
Победа Динамо Брест с форой (0)
1.57 Сделать ставку
Смолевичи
VS
БАТЭ
Победа БАТЭ с форой (-1.5)
1.79 Сделать ставку
Витебск
VS
Шахтер Солигорск
Инд. тотал Шахтера больше 1.5
2.04 Сделать ставку
Ислочь
VS
Белшина
Инд. тотал Ислочи больше 1.5
1.96 Сделать ставку