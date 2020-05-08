Во сколько UFC 249: точное время начала

В американском Джексонвилле состоится самое ожидаемое спортивное событие весны – шоу Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 249.

Основным событием станет бой американцев Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи за титул временного чемпиона в легком весе.

КОГДА И ВО СКОЛЬКО UFC 249

Вечер единоборств состоится в субботу, 9 мая, на арене VyStar Veterans Memorial Arena. Начало предварительного карда – в 03:00 утра воскресенья, 10, по киевскому и московскому времени. Старт же основного карда пройдет в 05:00 утра. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию UFC 249.

Тони Фергюсон

ГДЕ СМОТРЕТЬ UFC 249

В Украине увидеть вечер единоборств можно будет на телеканале Setanta Sports. В России прямую трансляцию из штата Флорида запланировал РЕН ТВ.

ПОЛНЫЙ КАРД UFC 249

Основной кард

Легкий вес, до 70 кг. Тони Фергюсон (25-3) – Джастин Гэтжи (21-2)

Легчайший вес, до 61 кг. Генри Сехудо (15-2) – Доминик Крус (22-2)

Тяжелый вес, до 120 кг. Фрэнсис Нганну (14-3) – Жаирзиньо Розенструик (10-0)

Полулегкий вес, до 66 кг. Джереми Стивенс (28-17) – Келвин Каттар (20-4)

Тяжелый вес, до 120 кг. Грег Харди (5-2) – Йорган Де Кастро (6-0)

Предварительный кард

Легкий вес, до 70 кг. Энтони Петтис (22-10) – Дональд Серроне (36-14)

Тяжелый вес, до 120 кг. Фабрисио Вердум (23-8-1) – Алексей Олейник (58-13-1)

Минимальный вес, до 52 кг. Мишель Уотерсон (17-7) – Карла Эспарза (15-6)

Средний вес, до 84 кг. Роналдо Соуза (26-8) – Юрайя Холл (15-9)

Полусредний вес, до 77 кг. Висенте Люке (17-7-1) – Нико Прайс (14-3)

Полулегкий вес, до 61 кг. Чарльз Роса (12-3) – Брайс Митчелл (12-0)

Полутяжелый вес, до 93 кг. Райан Спэнн (17-5) – Сэм Алви (33-13)

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