Во сколько Фергюсон – Гэтжи: время начала главного боя UFC 249

Александр Чеканов Другие виды спорта 19:58, 8.05.2020

В американском Джексонвилле (штат Флорида) состоится долгожданный вечер Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) – UFC 249.

Главным событием шоу станет бой американцев Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи за титул временного чемпиона в легком весе.

КОГДА И ВО СКОЛЬКО ФЕРГЮСОН – ГЭТЖИ

Поединок пройдет в субботу, 9 мая, на арене VyStar Veterans Memorial Arena. Выход бойцов в октагон запланирован на 06:30 утра воскресенья, 10 мая, по киевскому и московскому времени.

Тони Фергюсон, Дана Уайт и Энтони Гэтжи

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Фергюсон – Гэтжи.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ФЕРГЮСОН – ГЭТЖИ

В Украине увидеть прямую трансляцию американского дерби можно будет на телеканале Setanta Sports.

В России же эфир из штата Флорида запланировал РЕН ТВ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Тони Фергюсон жестко высказался в адрес Хабиба Нурмагомедова

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