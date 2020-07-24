Во сколько Емельяненко – Исмаилов: время начала главного боя АСА-107
Емельяненко и Исмаилов подерутся в тяжелом весе. Аca-mma.com
Знаменитый боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко в пятницу, 24 июля, проведет свой очередной поединок. Его соперником станет соотечественник Магомед Исмаилов.
ВО СКОЛЬКО БОЙ ЕМЕЛЬЯНЕНКО – ИСМАИЛОВ: ВРЕМЯ НАЧАЛА
Один из самых ожидаемых боев в России пройдет в Сочи в рамках шоу Absolute Championship Akhmat – ACA-107. Время начала главного поединка вечера – 22:00 по киевскому и московскому времени.
ГДЕ СМОТРЕТЬ ЕМЕЛЬЯНЕНКО – ИСМАИЛОВ
Увидеть противостояние двух тяжеловесов можно будет на официальном сайте промоушена. Трансляция будет осуществлена по системе pay-per-view и обойдется любителям единоборств в 499 рублей (193 гривны).
Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Емельяненко откровенно рассказал о своих отношениях со старшим братом Федором.
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