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Во сколько Емельяненко – Исмаилов: время начала главного боя АСА-107

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Другие виды спорта
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Емельяненко – Исмаилов

Емельяненко и Исмаилов подерутся в тяжелом весе. Аca-mma.com

Знаменитый боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко в пятницу, 24 июля, проведет свой очередной поединок. Его соперником станет соотечественник Магомед Исмаилов.

ВО СКОЛЬКО БОЙ ЕМЕЛЬЯНЕНКО – ИСМАИЛОВ: ВРЕМЯ НАЧАЛА

Один из самых ожидаемых боев в России пройдет в Сочи в рамках шоу Absolute Championship Akhmat – ACA-107. Время начала главного поединка вечера – 22:00 по киевскому и московскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ЕМЕЛЬЯНЕНКО – ИСМАИЛОВ

Увидеть противостояние двух тяжеловесов можно будет на официальном сайте промоушена. Трансляция будет осуществлена по системе pay-per-view и обойдется любителям единоборств в 499 рублей (193 гривны).

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Емельяненко откровенно рассказал о своих отношениях со старшим братом Федором.

РоссияСочиMMAАлександр Емельяненко
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