Во сколько бой МакГрегор – Серроне: точное время начала

Ирландский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор МакГрегор спустя полтора год после боя с Хабибом Нурмагомедовым впервые выступит в октагоне.

В американском Лас-Вегасе на на вечере UFC 246 экс-чемпион двух весовых категорий сразится с американцем Дональдом Серроне. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя МакГрегор – Серроне.

КОГДА И ВО СКОЛЬКО БОЙ МАКГРЕГОР – СЕРРОНЕ

Поединок пройдет в субботу, 18 января, на T-Mobile Arena. Выход бойцов в октагон запланирован на 6:00 по киевскому и 7:00 по московскому времени в воскресенье, 19 января.

МакГрегор – Серроне

ГДЕ СМОТРЕТЬ БОЙ МАКГРЕГОР – СЕРРОНЕ

Поединок можно будет увидеть в эфире телеканала Setanta Sports Украина. Кроме того, прямую трансляцию из Лас-Вегаса проведет российский вещатель Рен ТВ, который уже успел угодить в скандал с анонсом боя.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент UFC Дана Уайт дал громкое обещание Конору МакГрегор, поставив тому одно условие.

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