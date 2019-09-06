Во сколько бой Хабиб – Порье: точное время начала

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов спустя год после боя с Конором МакГрегором впервые возвращается в октагон.
В Саудовской Аравии чемпион легкого веса сразится с американским временным чемпионом Дастином Порье. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляции боя Хабиб – Порье.
КОГДА И ВО СКОЛЬКО БОЙ ХАБИБ – ПОРЬЕ
Поединок за титул пройдет в субботу, 7 сентября, в Эр-Рияде. Выход бойцов в октагон запланирован на 23:00 по киевскому и московскому времени.
Хабиб Нурмагомедов
ГДЕ СМОТРЕТЬ БОЙ ХАБИБ – ПОРЬЕ
Поединок можно будет увидеть в эфире федерального российского Первого канала. Кроме того, бой будут транслировать американский ESPN+ и британский BT Sport.
Как сообщал OBOZREVATEL, Хабибу Нурмагомедову пришлось раздеться догола во время церемонии взвешивания перед боем с Дастином Порье.
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