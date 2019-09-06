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8 сентября • обновлено в 11:26
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Во сколько бой Хабиб – Порье: точное время начала

822.4т Читать материал на украинском

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов спустя год после боя с Конором МакГрегором впервые возвращается в октагон.

В Саудовской Аравии чемпион легкого веса сразится с американским временным чемпионом Дастином Порье. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляции боя Хабиб – Порье.

КОГДА И ВО СКОЛЬКО БОЙ ХАБИБ – ПОРЬЕ

Поединок за титул пройдет в субботу, 7 сентября, в Эр-Рияде. Выход бойцов в октагон запланирован на 23:00 по киевскому и московскому времени.

Новости
Хабиб устроил бойкот перед боем с Порье

Хабиб Нурмагомедов

Хабиб Нурмагомедов

ГДЕ СМОТРЕТЬ БОЙ ХАБИБ – ПОРЬЕ

Поединок можно будет увидеть в эфире федерального российского Первого канала. Кроме того, бой будут транслировать американский ESPN+ и британский BT Sport.

Как сообщал OBOZREVATEL, Хабибу Нурмагомедову пришлось раздеться догола во время церемонии взвешивания перед боем с Дастином Порье.

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Темы
UFC Хабиб – Порье
Персона
Хабиб Нурмагомедов
Место
Саудовская Аравия Эр-Рияд
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