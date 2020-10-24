Во сколько бой Хабиб – Гэтжи: точное время начала

Александр Чеканов Другие виды спорта 07:00, 24.10.2020

Российский боец Хабиб Нурмагомедов спустя год проведет третью защиту чемпионского пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.

Дагестанец сразится в ОАЭ на турнире UFC 254 с американцем Джастином Гэтжи.

КОГДА И ВО СКОЛЬКО ХАБИБ – ГЭТЖИ

Поединок в Абу-Даби пройдет в субботу, 24 октября. Выход бойцов в октагон запланирован на 23:00 по киевскому времени.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Хабиб – Гэтжи.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ХАБИБ – ГЭТЖИ

Увидеть поединок можно будет в прямом эфире на видеосервисе Megogo.

Кром того, трансляцию из Абу-Даби организовывает российский вещатель РЕН ТВ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Хабибу Нурмагомедову пришлось полностью раздеться на церемонии взвешивания перед боем с Джастином Гэтжи

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