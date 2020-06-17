Во Франции разбилась 16-летняя чемпионка мира: спортивные итоги 16 июня

Александр Чеканов Другие виды спорта 09:10, 17.06.2020

16-летняя чемпионка мира по скалолазанию Люси Дуади разбилась во Франции, а капитан испанского "Альбасете" раскритиковал украинского легионера команды Романа Зозулю.

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Кроме того, Международная федерация футбола ФИФА показала, как бы выглядели Месси, Мбаппе и Неймар, если бы играли 50 лет назад. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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