Во Франции разбилась 16-летняя чемпионка мира: спортивные итоги 16 июня

16-летняя чемпионка мира по скалолазанию Люси Дуади разбилась во Франции, а капитан испанского "Альбасете" раскритиковал украинского легионера команды Романа Зозулю.

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Кроме того, Международная федерация футбола ФИФА показала, как бы выглядели Месси, Мбаппе и Неймар, если бы играли 50 лет назад. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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