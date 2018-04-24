Победительница Кубка Харькова по бодибилдингу вызвала ужас в сети

Победительница Кубка Харькова-2018 по бодибилдингу, фитнесу, боди-фитнесу и фитнес-бикини вызвала широкий резонанс в сети. Пользователи крайне негативно оценили внешность чемпионки, подчеркнув ее абсолютно неспортивный вид.

Кубок Харькова по бодибилдингу

Кубок Харькова по бодибилдингу

Кубок Харькова по бодибилдингу

Кубок Харькова по бодибилдингу

Кубок Харькова по бодибилдингу

Кубок Харькова по бодибилдингу

Напомним, что в турнире приняли участие более 150 спортсменов из Днепропетровска, Киева, Полтавы, Луганска, Донецка, Кировограда и Харькова.

Спортсмены были представлены в следующих категориях: бодибилдинг (до 75 кг, до 85 кг, свыше 85 кг), юниоры бодибилдинг, классический бодибилдинг, менс физик (до 178 см, свыше 178 см), бодифитнес, фитнес-бикини (до 158 см, до 163 см, до 168 см, свыше 168 см), юниорки фитнес-бикини.

Ранее блогер показал, что творилось за кулисами фитнес-конкурса в Киеве.