"Вместо языка - эндоскоп": Емельяненко высмеяли за лесть Кадырову

Знаменитый российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко подвергся жесткой обструкции в интернете со стороны болельщиков после своих слов в адрес Рамзана Кадырова.

"Тренировки с Кадыровым мне очень помогают. Я был предельно удивлен, когда мы с ним встали в спарринг. Когда Рамзан начал атаковать, целенаправленно идти вперед и бить, меня это прямо поразило. Я знаю средства и способы защиты. Я уходил, уклонялся, смягчал удары. Понятно, что я не наносил удары той силы, которой обладаю. Меня поразило, что Кадыров шел вперед и наносил удары, несмотря на то, что он ниже ростом. Плюс Рамзан очень крепко развит физически. Когда мы с ним делали круговую работу с железом, то работали с одинаковыми весами. Я устал очень сильно. Он выполнял всю работу наравне с коллективом, который тренировался", – рассказал Емельяненко в интервью Оксане Кравцовой.

Фанаты высмеяли Емельяненко, посчитав, что боец из-за денег излишне подлизывается перед главой Чечни.

Ранее Емельяненко заявил, что не видит альтернативы Владимиру Путину на посту президента России. Такое раболепское отношение к действующему главе РФ вызвало бурное неодобрение в интернете.

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