Украинский легкоатлет Руслан Дмитренко стал бронзовым призером чемпионата Европы-2014 по спортивной ходьбе на 20 км после того, как российского спортсмена Александра Иванова дисквалифицировали за допинг.

Как сообщает официальный сайт Федерации легкой атлетики Украины, о таком решении их уведомила Европейская легкоатлетическая ассоциация (EA).

Руслан Дмитренко против Александра Иванова

Шесть лет назад на финише развернулась невероятная борьба. Для распределения мест на пьедестале организаторам пришлось обратиться к системе фотофиниша. Тогда четверых спортсменов разделили всего две секунды. Победителем стал испанец Мигель Анхель Лопес (1:19:44), вторым пришел дисквалифицированный за допинг Александр Иванов (1:19:45), а судьбу "бронзы" решили десятые доли секунды, на которые еще один россиянин Денис Стрелков обошел Дмитренко (оба преодолели дистанцию за 1:19:46).

В связи с последними событиями Стрелков поднялся на второе место, а украинец стал третьим.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Федерации легкой атлетики Украины Игорь Гоцул обвинил Россию в том, что она пыталась втянуть Украину в скандалы с допингом и скомпрометировать ее в глазах WADA.

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