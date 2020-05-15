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16 мая • обновлено в 03:19
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Вместо россиянина: украинский легкоатлет Руслан Дмитренко стал бронзовым призером чемпионата Европы

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Украинский легкоатлет Руслан Дмитренко стал бронзовым призером чемпионата Европы-2014 по спортивной ходьбе на 20 км после того, как российского спортсмена Александра Иванова дисквалифицировали за допинг.

Как сообщает официальный сайт Федерации легкой атлетики Украины, о таком решении их уведомила Европейская легкоатлетическая ассоциация (EA).

Руслан Дмитренко против Александра Иванова

Руслан Дмитренко против Александра Иванова

Шесть лет назад на финише развернулась невероятная борьба. Для распределения мест на пьедестале организаторам пришлось обратиться к системе фотофиниша. Тогда четверых спортсменов разделили всего две секунды. Победителем стал испанец Мигель Анхель Лопес (1:19:44), вторым пришел дисквалифицированный за допинг Александр Иванов (1:19:45), а судьбу "бронзы" решили десятые доли секунды, на которые еще один россиянин Денис Стрелков обошел Дмитренко (оба преодолели дистанцию за 1:19:46).

В связи с последними событиями Стрелков поднялся на второе место, а украинец стал третьим.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Федерации легкой атлетики Украины Игорь Гоцул обвинил Россию в том, что она пыталась втянуть Украину в скандалы с допингом и скомпрометировать ее в глазах WADA.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
легкая атлетика
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