Влетевший в стену на скорости 350 км/ч гонщик показал последствия

Гонщик серии IndyCar Роберт Уикенс выложил в Twitter видео, на котором показал, как передвигается, будучи наполовину парализованным.

"Сегодня впервые передвигался как паралитик. Верхняя часть тела становится сильнее каждый день. Я показывал видео, на котором были видны небольшие движения ног, но в реальности я далек от того, чтобы ходить на своих двоих. Ни над чем в жизни я не работал так усердно. Дальше — больше", — написал Уикенс у себя в аккаунте.

Did my first slide transfer as a paraplegic today. My upper body is getting stronger everyday. I’ve only been posting videos of the small movement in my legs, but the reality is I am far away from walking on my own. I’ve never worked harder for anything in my life. More to come!! pic.twitter.com/lMw8XJgOck — Robert Wickens (@robertwickens) 26 октября 2018 г.

Пилот в августе во время гонки в США попал в страшную аварию. От контакта с соперником болид канадца взлетел на носовом обтекателе и на скорости 350 км/ч ударился в отбойник.

В больнице канадцу диагностировали переломы обеих ног и правой руки, ушиб лёгкого и травму позвоночника. Позже стало известно, что сломан шейный отдел позвоночника, повреждён спинной мозг. Уикенсу провели срочную операцию.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российский гонщик влетел в отбойник на скорости 300 км/ч.