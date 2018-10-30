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Влетевший в стену на скорости 350 км/ч гонщик показал последствия

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Гонщик серии IndyCar Роберт Уикенс выложил в Twitter видео, на котором показал, как передвигается, будучи наполовину парализованным.

"Сегодня впервые передвигался как паралитик. Верхняя часть тела становится сильнее каждый день. Я показывал видео, на котором были видны небольшие движения ног, но в реальности я далек от того, чтобы ходить на своих двоих. Ни над чем в жизни я не работал так усердно. Дальше — больше", — написал Уикенс у себя в аккаунте.

Пилот в августе во время гонки в США попал в страшную аварию. От контакта с соперником болид канадца взлетел на носовом обтекателе и на скорости 350 км/ч ударился в отбойник.

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В больнице канадцу диагностировали переломы обеих ног и правой руки, ушиб лёгкого и травму позвоночника. Позже стало известно, что сломан шейный отдел позвоночника, повреждён спинной мозг. Уикенсу провели срочную операцию.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российский гонщик влетел в отбойник на скорости 300 км/ч.

Место
США
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