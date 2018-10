Влетевший в стену на скорости 350 км/ч гонщик показал последствия

Гонщик серии IndyCar Роберт Уикенс выложил в Twitter видео, на котором показал, как передвигается, будучи наполовину парализованным.

"Сегодня впервые передвигался как паралитик. Верхняя часть тела становится сильнее каждый день. Я показывал видео, на котором были видны небольшие движения ног, но в реальности я далек от того, чтобы ходить на своих двоих. Ни над чем в жизни я не работал так усердно. Дальше — больше", — написал Уикенс у себя в аккаунте.

Did my first slide transfer as a paraplegic today. My upper body is getting stronger everyday. I’ve only been posting videos of the small movement in my legs, but the reality is I am far away from walking on my own. I’ve never worked harder for anything in my life. More to come!! pic.twitter.com/lMw8XJgOck