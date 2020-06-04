Владимир Соловьев показал бессмысленную технику бесконтактного боя

Максим Богданов Другие виды спорта 22:49, 4.06.2020 Обновлено: 23:50, 4.06.2020

В сети набирает популярность видео из Tik-Tok с одиозным российским журналистом и ведущим телеканала "Россия 2" Владимиром Соловьевым.

В ролике известный пропагандист демонстрирует якобы технику бесконтактного боя. В клипе Соловьев неистово машет руками и корчит зверские гримасы. На мужчину в белом кимоно, который выступал в роли подопытного, такие "удары" никак не подействовали.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко прокомментировал боксерскую технику Соловьева.

Напомним, что Соловьев обещал при встрече "врезать по куполу" российскому комментатору Василию Уткину, с которым у них возник конфликт. За Василия вступился актер Никита Джигурда и пообещал нокаутировать пропагандиста, назвав его бессовестным.

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