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25 ноября • обновлено в 22:26
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Включая ЧМ по футболу: СМИ сообщили об изгнании России из спорта

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Комитет соответствия Всемирного антидопингового комитета (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований.

К такому выводу члены комитета пришли после того, как выяснилось, что Московский антидопинговый центр был пойман на подмене результатов допинг-проб российский спортсменов. Как пишет The New York Times, исполкому WADA предложено отстранить РФ от участия в соревнованиях сроком на четыре года.

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Включая ЧМ по футболу: СМИ сообщили об изгнании РФ из спорта

РИА Новости

При этом наказание коснется не только Олимпийских игр, на которых россияне, вероятнее всего, смогут выступить под нейтральным флагом и без гимна, но и других событий. В частности, речь идет о чемпионате мира по футболу 2022 году в Катаре, так как Международная федерация футбола (ФИФА) подписала кодекс WADA. Кроме того, высокопоставленные российские чиновники не смогут посещать крупные спортивные турниры.

Отметим, что исполком WADA примет окончательное решение по РФ 9 декабря.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России рассказали о влиянии Владимира Путина на создание в стране государственной системы допинга.

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Читайте все новости по теме "допинговый скандал" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
допинговый скандал
Тег
WADA
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Корецький Іван
Корецький Іван
Було круто. І в першу чергу повчально для отатарених угрофінів.
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
кто сказал? кому сказал?)))))))
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
привет мутко, русня думала, что они самые хитрожопые, а тут вот оно че, михалыч....
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