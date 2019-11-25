Включая ЧМ по футболу: СМИ сообщили об изгнании России из спорта

Комитет соответствия Всемирного антидопингового комитета (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований.

К такому выводу члены комитета пришли после того, как выяснилось, что Московский антидопинговый центр был пойман на подмене результатов допинг-проб российский спортсменов. Как пишет The New York Times, исполкому WADA предложено отстранить РФ от участия в соревнованиях сроком на четыре года.

РИА Новости

При этом наказание коснется не только Олимпийских игр, на которых россияне, вероятнее всего, смогут выступить под нейтральным флагом и без гимна, но и других событий. В частности, речь идет о чемпионате мира по футболу 2022 году в Катаре, так как Международная федерация футбола (ФИФА) подписала кодекс WADA. Кроме того, высокопоставленные российские чиновники не смогут посещать крупные спортивные турниры.

Отметим, что исполком WADA примет окончательное решение по РФ 9 декабря.

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