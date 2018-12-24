Вице-чемпионку России зарезали в Тольятти

Вице-чемпионка России по плаванию среди юниоров 16-летняя Сафия Аскарова убита в Тольятти.

Сафия Аскарова НТВ

Днем, 23 декабря, девушка пошла в магазин и не вернулась. В 22:00 на примыкающем к зданию местной прокуратуры пустыре было обнаружено ее тело с признаками насильственной смерти – колото-резаными ранениями шеи и туловища, сообщает чемпионат.com.

Сафия Аскарова соцсети

Сафия Аскарова соцсети

По словам очевидцев на теле Сафии насчитали не менее 17 ножевых ранений. Нож нашли на месте. С девушки сняты драгоценности, нет мобильного телефона.

По данному факту Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Подозреваемого оперативно задержали. Им оказался знакомый девушки – 16-летний житель Тольятти. По предварительным данным, подозреваемый несколько раз ударил жертву ножом в ходе ссоры, от чего она скончалась на месте.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в ноябре чемпион мира по рукопашному бою убил лейтенанта Росгвардии. Инцидент произошел в ночном клубе Махачкалы, куда боец пошёл потусить с друзьями.