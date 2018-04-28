Вице-чемпионка России пошла в гости и умерла

Российская сноубордистка Дарья Гумен скоропостижно скончалась в Подмосковье. Вице-чемпионка чемпионата России и одна из самых перспективных представительниц дисциплины слоупстайл умерла в возрасте 15 лет.

25 апреля она решила навестить свою подругу в подмосковном городе Люберцы. Придя в гости, девушка почувствовала недомогание и потеряла сознание. Приехавшая на место происшествия скорая констатировала смерть, сообщает телеканал "360".

По словам её отца, за пять дней до смерти Дарья проходила медобследование, которое не выявило нарушений в организме. По словам отца умершей, точных данных о том, что именно стало причиной смерти, пока нет, есть только догадки. Результаты экспертизы будут готовы только через месяц.

В сезоне 2016/17 Дарья заняла второе место на первенстве России, а за 10 дней до смерти девушка выступала на финале Кубка России в Челябинской области и заняла второе место в слоупстайле и третье — в биг-эйре.

Ранее "Обозреватель" сообщал, что в России в 22 года умерла чемпионка Европы.