Вице-чемпион России умер во время велогонки в Москве

Уроженец ленинградской области 22-летний велогонщик Павел Свешников скончался на Гран-при Москвы, сообщает Федерация велосипедного спорта России.

По предварительной информации, спортсмен потерял сознание и упал на одном из виражей во время групповой гонки.

"Несмотря на оперативную медицинскую помощь, которая была оказана бригадой, находившейся на треке, а также усилия медиков, прибывших по вызову на велодром в Крылатском, жизнь спортсмена не удалось спасти", – говорится в сообщении.

Президент Федерации Вячеслав Екимов поделился подробностями инцидента.

"Я обратил внимание, что он был на вираже наверху, скорости у него не было. Подумал, что он сейчас упадет, так и случилось. Его подкосило, но это не та травма, о которой мы говорим. В итоге, по ходу, ему стало плохо, и он потерял сознание на велосипеде, отчего он и упал", – цитирует ТАСС Екимова.

В 2018 году Свешников занял второе место в мэдисоне на чемпионате России по велоспорту на треке, в 2019-м стал победителем в гонке по очкам на Кубке России.

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