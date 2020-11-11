Вице-чемпион Олимпиады отказался сдаваться в Нагорном Карабахе и записал видео

Армянский боец греко-римского стиля Мигран Арутюнян записал обращение из Нагорного Карабаха, куда отправился защищать город Шушу.

Обладатель серебряной медали Олимпиады-2016 отказался покидать территорию, и заявил, что будет ее защищать от азербайджанской армии.

"Все, кто сейчас терпит траур и переживает, сеет панику - это ни к чему. Оставьте, выключите свои телефоны и успокойтесь. Все, кто уехали, находятся сейчас в этом трауре. А все, кто остались, останутся до конца", – сказал Арутюнян

31-летний боец призвал остановить "этот хаос и этот бред".

"Чушь и бред, пустую трату времени. Мы здесь, все хорошо, всё будет хорошо. Остальные ребята, которые уехали или находятся там [кивает назад] – ребята, идите сюда, с нами, вот сюда. Вот здесь надо стоять. И вот здесь надо всё это делать и помогать, чем можете. А не уезжать и не обсуждать всё, что происходит, в азербайджанских СМИ. Всем пока. Выключайте телефоны", – заявил Арутунян.

Сразу после это в запись вмешался боец, стоявший рядом.

"Я бы хотел еще добавить землякам моим. Я сам со Степанакерта. Из Москвы приехал я и брат мой. Вот здесь мы находимся, и мы вынуждены вот это видео снимать, чтобы вы не были трусами и не держали траур вместо того, чтобы взять автомат и приехать сюда, как мой брат прилетел и стал здесь. И так же, как братья наши, которые не родом отсюда, но которые армяне и знают, что такое быть армянином и честь знать", – отметил военный.

По словам армянина, они вынуждены спускаться с постов, чтобы снять это видео.

"Чтобы вы там не плакались в платочки, а приехали, нашли в себе мужество, встали и приехали сюда, взяли автомат. Если даже не автомат, хотя бы там в больнице помогайте, чтобы тазики не несли женщины", – подытожил боец.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 ноября между Арменией, Азербайджаном и Россией было подписано заявление о прекращении боевых действий в непризнанном Нагорном Карабахе.

Согласно документу, стороны конфликта остаются на нынешних позициях, но большая часть Нагорного Карабаха, в том числе и город Шуша, возвращается Азербайджану.