Вице-чемпион Европы Денис Маркелов спас в России детей из горящей машины - видеофакт

Максим Богданов Другие виды спорта 10:30, 30.05.2020 Обновлено: 10:32, 30.05.2020

Победитель чемпионата мира среди юношей-1998, и серебряный призер взрослого чемпионата Европы-2008 Денис Маркелов спас в Санкт-Петербурге из горящей автомашины двух детей.

"Неожиданно из капота повалил дым, а иномарка вспыхнула. Я попытался разбить заднее стекло, но сначала не получилось. Девушка, которая была рядом, принесла огнетушитель. В итоге мне удалось разбить заднее стекло машины, вытащил оттуда двух детей — девочку и мальчика 8 и 6 лет", — приводит слова россиянина портал 78.ru.

Спустя восемь дней после происшествия Маркелову вручили благодарность городского Комитета по физкультуре и спорту и комплект спортивной экипировки

Денис Маркелов
gov.spb.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американский футболист спас четырех человек из горящей машины.

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