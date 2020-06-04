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4 июня • обновлено в 15:29
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Винты вылезли из руки: двукратный чемпион UFC обратился за помощью

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Двукратный чемпион UFC в тяжелом весе Тим Сильвия обратился за помощью к своим Instagram-подписчикам после того, как промоушн отказался повторно оплачивать его операцию.

Как сообщает издание MMAFighting, в 2004 году на UFC 48 он дрался против американца Фрэнка Мира. Во время поединка его рука была сломана, потребовалось хирургическое вмешательство, в ходе которого ему в правую конечность вставили две пластины и скрепили их винтами. Сейчас эти винты раскрутились и начали лезть наружу.

Тим Сильвия

Тим Сильвия

"Проблемы с рукой продолжаются у меня уже больше года. Винты из моей сломанной руки начали лезть наружу. Мой доктор рассказал об этой проблеме UFC, поскольку именно промоушн заплатил за мою первую операцию, но они ответили, что это не их проблема. У меня нет страховки, а операция стоит 10 тысяч долларов. Что мне делать?" – спросил Сильвия у подписчиков в Instagram.

Предупреждаем, слабонервным эти снимки лучше не смотреть (18+).

Тим Сильвия

Тим Сильвия

@timsylviamma1

Тим Сильвия

Тим Сильвия

@timsylviamma1

Как сообщал OBOZREVATEL, боец UFC Алистар Оверим получил чудовищную травму на последней секунде боя.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
UFC
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