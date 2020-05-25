Видео неловкого момента с российской чемпионкой Загитовой собрало 22 млн просмотров в TikTok

Александр Чеканов Другие виды спорта 18:18, 25.05.2020

Видео с российской фигуристкой Алиной Загитовой в образе Лары Крофт собрало более 22 миллионов просмотров в социальной сети TikTok.

Фан-сообщество олимпийской чемпионки 2018 год опубликовало ролик с курьезным моментом спортсменки во время одного из прокатов. В видео попал эпизод, на котором Загитова раздевается перед зрителями, пытаясь снять кожаную куртку.

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При этом последнюю пуговицу на наряде Алина смогла расстегнуть лишь с третьей попытки. "Когда что-то пошло не так", – подписали ролик авторы. Видео с момента публикации набрало более 22 миллионов просмотров, 440 тысяч лайков и 750 комментариев.

Болельщики назвали эпизод "неловким моментом", а также посоветовали фигуристке в следующий раз просто разорвать куртку на себе.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская фигуристка Елизавета Туктамышева привела в восторг фанатов. сфотографировавшись в нижнем белье.

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