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25 мая • обновлено в 18:33
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Видео неловкого момента с российской чемпионкой Загитовой собрало 22 млн просмотров в TikTok

2.1т
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Видео с российской фигуристкой Алиной Загитовой в образе Лары Крофт собрало более 22 миллионов просмотров в социальной сети TikTok.

Фан-сообщество олимпийской чемпионки 2018 год опубликовало ролик с курьезным моментом спортсменки во время одного из прокатов. В видео попал эпизод, на котором Загитова раздевается перед зрителями, пытаясь снять кожаную куртку.

@teamzagitovaa

##алиназагитова ##alinazagitova ##figureskating ##фигурноекатание

♬ оригинальный звук - teamzagitovaa

При этом последнюю пуговицу на наряде Алина смогла расстегнуть лишь с третьей попытки. "Когда что-то пошло не так", – подписали ролик авторы. Видео с момента публикации набрало более 22 миллионов просмотров, 440 тысяч лайков и 750 комментариев.

Болельщики назвали эпизод "неловким моментом", а также посоветовали фигуристке в следующий раз просто разорвать куртку на себе.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская фигуристка Елизавета Туктамышева привела в восторг фанатов. сфотографировавшись в нижнем белье.

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Читайте все новости по теме "фигурное катание" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
фигурное катание
Персона
Алина Загитова
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