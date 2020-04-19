"Видел впервые": фигурист рассказал о панике в США из-за коронавируса

Американский фигурист российского происхождения Алексей Красножон рассказал о том, как наблюдал панику в магазинах США на фоне пандемии коронавируса.

Алексей Красножон sport24

"У нас есть магазин Costco, вроде вашего "Ашана", где все в больших количествах. Люди там стояли по 2-4 часа. Сейчас даже некоторые открывают свой бизнес: закупают для других людей продукты, но с наценкой. Паника началась очень-очень рано, когда в других странах никаких мер еще не было введено. Я еще катался на льду, все было открыто", — цитирует спортсмена sport24.

По словам Красножона он решил закупиться только на неделю, решив для себя, что не поддаться панике.

"И впервые увидел, что многих продуктов, особенно долгого хранения, на полках не было. Макароны, курица, туалетная бумага, бумажные полотенца, консервы, крупы, орехи. Многие скупали воду. У нас воду продают в огромных упаковках по 32 бутылки. И когда я заходил в магазин, видел, что люди выносили по 5-6 таких упаковок", - подытожил Красножон.

Как сообщал OBOZREVATEL, биатлонистка сборной Украины Ольга Абрамова призналась, что в самом начале пандемии коронавируса впала в панику из-за ситуации в стране.

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