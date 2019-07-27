"Вы - часть команды "Украина": Климпуш-Цинцадзе открыла рекордный отбор "Игр непокоренных"

В Киеве сегодня начался финальный этап спортивных тестирований в рамках отбора сборной Украины на Игры непокоренных, которые состоятся в следующем году в Гааге (Нидерланды).

В этом году в испытании участвует рекордное количество украинских участников – 170 ветеранов и военнослужащих.

Выступая перед спортсменами, вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, кандидат в народные депутаты от партии "Европейская Солидарность" Иванна Климпуш-Цинцадзе отметила: "Вы являетесь частью огромной команды Украины - и на поле боя, и в спортивных соревнованиях ".

Министр по делам ветеранов, кандидат в народные депутаты от "Европейской Солидарности" Ирина Фриз, приветствуя мощную украинскую команду Непокоренных, написала на своей странице в сети Facebook: "Удачи всем, кто принимает участие. Вы уже победители!". В Министерстве отмечают, что стратeгическая цель "Игр непокоренных" - вернуть ветеранов к мирной жизни, дать шанс на восстановление и дальнейшее движение вперед.

Как сообщили организаторы "Игр непокоренных" в Украине, в этом году изменились критерии отбора по рекомендации международной Фонда "Игр непокоренных". Отныне первостепенными являются не спортивные результаты, а мотивации участников и потенциальное воздействие участия в "Играх непокоренных" на их реабилитацию после травм и ранений. Именно поэтому, кроме спортивных испытаний, участников ожидает несколько этапов собеседований с представителями организационного комитета - как на спортивных тестированиях, так и на национальных играх.

Участники прошлогодних сборных присоединились для проекта в качестве менторов и ассистентов тренеров, и теперь поддерживают и консультируют спортсменов в ходе испытаний и соревнований.

Финальная часть отбора состоится 8 сентября в Киеве – тогда и будет определен состав сборной Украины.

"Игры непокоренных" – это спортивные соревнования для бойцов, которые получили травмы. Начатые в 2014 году британским Принцем Гарри. Украинская сборная впервые приняла участие в Играх Непокоренных в 2017 году в Торонто (Канада).

Благотворительный Фонд Порошенко является партнером сборной Украины на Играх Непокоренных 2020, в частности обеспечивает поддержку национального отбора, подготовку и участие Национальной сборной в финальной части соревнований, которые состоятся в Гааге.

Как сообщал OBOZREVATEL, мариуполец Александр Белобоков угодил в громкий скандал на "Играх непокоренных".

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