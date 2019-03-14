"Ветеран ВСУ" подал в суд на больницу, где ему спасли руки

Призер "Игорь непокоренных" Александр Белобоков 18 февраля 2019 года подал в суд на больницу, в которой ему спасли руки после травмы на пляже.

Александр Белобоков InvictusGamesTeamUkraine

В Приморском районном суде Мариуполя Белобоков требует компенсации морального вреда и обвиняет врачей в разглашении медицинской тайны, сообщает TheБабель. Попасть на "Игры" можно только после боевого ранения. В медицинской справке характер травмы указан как бытовой.

В исковом заявлении Белобоков просит "признать незаконными действия сотрудников больницы Коммунального учреждения" Мариупольская городская больница № 9 Медико-санитарной части работников департамента морского флота "по распространению конфиденциальной информации о моем обращения за медицинской помощью и распространения медицинской документации постороннему лицу"; а также требует взыскать с ответчика компенсацию за моральный ущерб.

Размер компенсации Белобоков просит определить по результатам судебно-психологической экспертизы. Также Белобоков просит освободить его от уплаты судебного сбора. "Истец отметил, что он является лицом с инвалидностью 3 группы, получает пенсию в размере 1452 гривен, что является единственным источником его доходов, а кроме того, имеет на иждивении трех несовершеннолетних детей".

При этом, по словам местных жителей, Белобоков владеет магазином спортивного питания в Мариуполе - на площади Победы, 21. В частности, тренер и почетный житель Мариуполя Александр Лашин говорит, что Белобоков арендует часть магазина на левом берегу города. "Иногда сам сидит за прилавком. По крайней мере, раньше сидел".

На сайте YouControl на Белобокова зарегистрирован ФОП с КВЕДами торговле деталями и овощами, который закрыт несколько лет назад. Его жена Татьяна - работник полиции, она подавала декларации в НАПС. Однако последняя декларация - за 2017 год, и в ней ничего, кроме ее зарплаты и пенсии Белобокова, нет.

Суд постановил начать административное производство и назначил первое заседание на 12 марта.

Адвокат Белобокова Ольга Семенюк от комментариев отказалась. "Есть такое понятие как адвокатская тайна. Пока идет этот процесс, я ничего комментировать не буду".

Врач Александр, представляющий сторону ответчика, тоже отказался комментировать. "Я по телефону такие вещи комментировать не могу. События вокруг такого известного человека - тем более. Присылайте официальную бумагу". На вопрос, было ли судебное заседание 12 марта, врач тоже не ответил.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре 2018 года в Сиднее состоялись "Игры непокоренных" - международные соревнования для ветеранов, которые были ранены в бою. В составе украинской команды в них участвовал мариупольский спортсмен Александр Белобоков - он завоевал две медали. На "Игры" он попал как "ветеран ВСУ".

Накануне церемонии закрытия соревнований Белобокова обвинили в том, что он не участвовал в боевых действиях, а получил травму в быту. Сам Белобоков утверждал, что в мае 2014 выполнял секретное задание под Мариуполем и получил минно-осколочные ранения.

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