Вертолеты летали, были распыления – российский боец MMA о коронавирусе в Дагестане

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов нашел неожиданное объяснение тяжелой ситуации с коронавирусом в Дагестане.

"У меня есть знакомые в Дагестане, и все говорят, что куча народа умерло. Не знаю... Как в Дагестан все это занесли? Есть слухи непонятные. Якобы перед началом пандемии в Дагестане какие-то вертолеты летали, были какие-то распыления. Постоянно об этом говорят. Не знаю, чему уже верить", – рассказал Харитонов в интервью изданию Спорт-Экспресс.

Сергей Харитонов Спорт-Экспресс

Он считает, что все действия направлены на то, чтобы здоровые люди были больше подвержены заболеваниям.

"Я сейчас в горах, и не видел ни одного больного коронавирусом. Не говорю, что вируса нет. Он наверняка есть. Но ходить всем в масках, в которых ходить вредно... Все сделано для того, чтобы люди, которые не болеют, были больше подвержены заболеваниям – не только коронавирусу. Болезней много. Но напишут, что заболел коронавирусом", – подытожил боец.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Харитонов заявлял, что специально пытался заболеть коронавирусом.