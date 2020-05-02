"Лицемер и нытик": Верняева загнобили в сети за отказ "обижать" Россию

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев получил большую порцию критики в сети после того, как отказался называть Россию виновницей войны на Донбассе.

"Лицемер и нытик. Но с ним давно все было понято. Чего он не может поехать в Донецк не понятно, карантин мешает?", " А что тут говорить, если ты за 6 лет войны так ничего не понял?!", " Ну хотя бы не "гражданская война", и на том спасибо", "Он гимнаст или гимнастка 7-летняя, где он с 2014 года был? Да что же за народ такой тупой", – не смогли сдержать эмоций юзеры.

(с) tribuna.com

(с) tribuna.com

(с) tribuna.com

(с) tribuna.com

(с) tribuna.com

(с) tribuna.com

(с) tribuna.com

Как сообщал OBOZREVATEL, нападающий сборной Украины Артем Кравец отказался отвечать на вопросы по военному конфликту на востоке Украины. "Лучше не выражаться, чтобы не обидеть кого-то", – заявил футболист.

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