Украина завоевала историческую медаль на чемпионате мира по спортивной гимнастике

Олимпийский чемпион Рио-2016 в спортивной гимнастике Олег Верняев стал первым украинцем в истории, которому удалось взять награду в многоборье на чемпионатах мира.

Олег Верняев

На мундиале, который в эти дни проходит в немецком Штутгарте, 26-летний уроженец Донецка завоевал бронзовую медаль.

По сумме всех дисциплин Олег набрал 86.973 баллов, уступив лишь двум представителям Российской Федерации. Еще один представитель Украины Петр Пахнюк вошел в десятку сильнейших, заняв девятое место.

Oleg VERNIAEV

PH AA Final

2019 Stuttgart WCS

6.600

8.266

14.866 pic.twitter.com/l4jI5f9ghw — ぴ／Far From Home (@gym_asak) October 11, 2019

"У меня нет слов, нет сил, но я безумно счастлив до слез. Спасибо вам, друзья мои за поддержку, это было безумно сложно, но мы это сделали", - поделился эмоциями у себя в Instagram Верняев.

Олег Верняев

Олег Верняев

Олег Верняев

Олег Верняев

Олег Верняев

Олег Верняев

Олег Верняев

Олег Верняев

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне этого года на Европейских играх Верняев Олег Верняев взял "золото" в упражнениях на параллельных брусьях.

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