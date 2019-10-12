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12 октября • обновлено в 10:17
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Украина завоевала историческую медаль на чемпионате мира по спортивной гимнастике

1.5т Читать материал на украинском

Олимпийский чемпион Рио-2016 в спортивной гимнастике Олег Верняев стал первым украинцем в истории, которому удалось взять награду в многоборье на чемпионатах мира.

Олег Верняев

Олег Верняев

На мундиале, который в эти дни проходит в немецком Штутгарте, 26-летний уроженец Донецка завоевал бронзовую медаль.

Украина завоевала историческую медаль на ЧМ по гимнастике

По сумме всех дисциплин Олег набрал 86.973 баллов, уступив лишь двум представителям Российской Федерации. Еще один представитель Украины Петр Пахнюк вошел в десятку сильнейших, заняв девятое место.

"У меня нет слов, нет сил, но я безумно счастлив до слез. Спасибо вам, друзья мои за поддержку, это было безумно сложно, но мы это сделали", - поделился эмоциями у себя в Instagram Верняев.

Олег Верняев

Олег Верняев

Олег Верняев

Олег Верняев

Олег Верняев

Олег Верняев

Олег Верняев

Олег Верняев

Олег Верняев

Олег Верняев

Олег Верняев

Олег Верняев

Олег Верняев

Олег Верняев

Олег Верняев

Олег Верняев

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Тема
спортивная гимнастика
Персона
Олег Верняев
Место
Германия Штутгарт
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Комментарии на сайте не модерированы
Naibadze Petr
Naibadze Petr
У свидомитов что не медаль то историческая. Комплекс государственной неполноценности везде даёт о себе знать
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70rus xxx
70rus xxx
Зря фотки,где он с россиянами, выложили.Теперь заклюют парня.Усик тому пример.
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