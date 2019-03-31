"Верняев был прав": олимпийский чемпион Абраменко раскрыл секрет победы в престижной номинации

В феврале 2018-го фристайлист Александр Абраменко добыл золото Олимпийских игр, и теперь во многом благодаря этому Абраменко был признан спортсменом года в Украине.

Спортивный "Оскар" Украины в рамках церемонии "Герои спортивного года 2018" Абраменко выиграл в конкуренции с гимнастом Олегом Верняевым и борцом Жаном Беленюком. OBOZREVATEL вместе с другими поздравил Александра после вручения награды и пообщался с фристайлистом на победных эмоциях.

Александр Абраменко (справа) вместе со своим тренером Энвером Албаевым noc-ukr.org

"Мне очень приятно, что у нас есть такая церемония и такая инициатива. Это со своей стороны подстегивает всех спортсменов бороться за награды, чтобы стать лучшим в году. Это очень почетно, стать спортсменом года своей страны", - прокомментировал свой триумф Абраменко.

Накануне награждения Верняев особо не сомневался в победе Абраменко, объясняя это тем, что у олимпийского чемпиона в борьбе за такую награду не может быть конкурентов кроме других олимпийских чемпионов. Александр не спорит.

"Конечно, тут без конкуренции (улыбается). Это да, здесь судьбу награды определяют голоса экспертов, и в данном случае олимпийское золото может перебить только два олимпийских золота. Ну или хотя бы золотая медаль Олимпиады вместе с еще какой-то медалью", - говорит Абраменко.

В этот вечер у Абраменко, можно сказать, двойной успех - кроме самого Александра свой "Оскар" выиграл и его тренер - Энвер Албаев, будучи признанным тренером года.

"Думаю, у меня чувства такие же, как и у него. Он переживает за меня, а я часто смотрю на него и думаю: "Что же сейчас у тренера в голове?" У него эмоции часто просто зашкаливают, и если я еще могу как-то повлиять на себя и собраться, то он вообще ничего сделать не может. Он очень сильно переживает за меня, я это вижу", - рассказал о своем тренере фристайлист.

Александр Абраменко

Несмотря на успех 2018-го, в следующем сезоне мы не увидим Александра Абраменко на лыжах.

"Следующий сезон у нас - чисто коммерческие соревнования, в которых у меня нет планов принимать участия. Буду тренироваться и поддерживать физическую форму, а от больших соревнований хотелось бы немного отдохнуть", - поделился своими планами на ближайшее будущее Александр.

Недавно фристайлист заявил, что Украине нужно больше внимания уделить фристайлу и лыжным видам спорта, проводя соревнования у себя. Вполне возможно, что и сам олимпийский чемпион приложит руку к реализации таких замыслов, и скоро Украина проведет один из этапов официального турнира.

"Без проведения турниров мы всегда будем просто массовкой на больших международных соревнованиях. Готов ли я выступить инициатором и амбасадором этого дела? Не знаю пока, посмотрим. Буковель вроде идет на контакт в этом плане, и, возможно, в следующем году Украина и проведет этап Кубка Европы. Хотя и в общем у нас престижных больших соревнований довольно мало - только Олимпийские игры и чемпионат мира".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Абраменко претендовал на титул "спортсмен года" в рамках номинаций "Человек года 2018", но уступил звание боксеру Александру Усику.

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