"Вернуться и отомстить": Конор сделал заявление о реванше с Хабибом

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор МакГрегор рассказал, что хочет провести бой-реванш с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Впервые соперники встретились в октябре 2018 года. Тогда в четвертом раунде Нурмагомедов провел удушающий прием и заставил оппонента сдаться.

Конор МакГрегор проиграл в 2018 году Хабибу Нурмагомедову

"Я хочу провести реванш, вернуть свой титул. Подготовка к бою с Нурмагомедовым была неправильной. Он убегал от меня весь первый раунд, вообще не наносил удары, пытался пройти в ноги", - сказал МакГрегор в интервью ESPN.

Конор добавил, что извлек уроки из поражения.

"Он говорит, что разговаривал со мной на протяжении боя в клетке. Но это не так, пока он не оказался в доминирующей позиции, он ничего даже не шептал! Я отвлекся на какие-то доли секунды, позволил ему оказаться в доминирующей позиции. Но я извлек уроки. Я могу вернуться и отомстить ему", - заявил Конор МакГрегор.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт сделал важное заявление о реванше между Конором и Хабибом.

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