Главная Новости
Мова Язык
Экономика Шоу

/ Другие виды спорта

"Вернуться и отомстить": Конор сделал заявление о реванше с Хабибом

700 Читать материал на украинском

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор МакГрегор рассказал, что хочет провести бой-реванш с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Впервые соперники встретились в октябре 2018 года. Тогда в четвертом раунде Нурмагомедов провел удушающий прием и заставил оппонента сдаться.

Конор МакГрегор проиграл в 2018 году Хабибу Нурмагомедову

Конор МакГрегор проиграл в 2018 году Хабибу Нурмагомедову

"Я хочу провести реванш, вернуть свой титул. Подготовка к бою с Нурмагомедовым была неправильной. Он убегал от меня весь первый раунд, вообще не наносил удары, пытался пройти в ноги", - сказал МакГрегор в интервью ESPN.

Новости
"Он безумен!" Хабиб разнес Конора за гнусный инцидент в пабе

Конор добавил, что извлек уроки из поражения.

"Он говорит, что разговаривал со мной на протяжении боя в клетке. Но это не так, пока он не оказался в доминирующей позиции, он ничего даже не шептал! Я отвлекся на какие-то доли секунды, позволил ему оказаться в доминирующей позиции. Но я извлек уроки. Я могу вернуться и отомстить ему", - заявил Конор МакГрегор.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт сделал важное заявление о реванше между Конором и Хабибом.

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "UFC" на OBOZREVATEL.

Тема
UFC
Персоны
Конор МакГрегор Хабиб Нурмагомедов
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
4
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...