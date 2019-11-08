"Верните": Хабиб назвал следующего соперника и выдвинул ультиматум UFC

Россиянин Хабиб Нурмагомедов с большой долей вероятности проведет свой следующий бой с американцем Тони Фергюсоном.

Как заявил чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, поединок пройдет весной в США, но Хабиб выдвинул ультиматум организаторам.

Хабиб Нурмагомедов

"У нас начались переговоры, мне предложили, чтобы я дрался в Лас-Вегасе в марте. Я сказал, что мне там должны принести официальные извинения за то, что меня оштрафовали за инцидент после нашего боя с Конором МакГрегором. Тогда я буду драться. Если нет, то назначьте мне другую дату. Насколько я знаю, готовится турнир в Нью-Йорке в апреле. На нем я бы мог выступить. Либо в марте в Лас-Вегасе, если мне вернут мой миллион долларов, на который оштрафовали. Таковы мои условия", – цитирует чемпиона RT.

Как сообщал OBOZREVATEL, Хабиб Нурмагомедов ответил на критику Конора МакГрегора, который раскритиковал россиянина из-за флага РФ.

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