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Велосипедисты устроили кошмарное месиво во время спуска с "Адской горы"

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Экстремальный велосипедный заезд Mountain Of Hell ("Адская гора") на французском горнолыжном курорте Ле-дез-Альп завершился грандиозным завалом.

Во время спуска с 3400-метрового склона ледника, покрытого снегом, льдом и камнями, два участника столкнулись, спровоцировав череду дальнейших падений. Всего в завал попало около сотни спортсменов.

По сообщению организаторов никто из велосипедистов серьезно не пострадал. Победителем стал Киллиан Брон, преодолевший весь путь со скоростью 125 км/ч.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в результате грандиозного завала велосипедистов выкинуло в сточную канаву. Курьезный эпизод произошел на 11-м этапе знаменитой велогонки "Джиро де Италия".

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Тема
велоспорт
Место
Франция
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