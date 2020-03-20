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20 марта • обновлено в 10:52
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Великобритания пригрозила бойкотом Олимпиады-2020

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Британская олимпийская ассоциация (BOA) заявила, что, несмотря на решимость МОК провести Олимпиаду-2020 в запланированные сроки, здоровье и благополучие людей является главным ее приоритетом.

"Спорт отходит на второй план, когда речь заходит о здоровье и благополучии населения. Мы связались с представителями Международного олимпийского комитета (МОК), международными федерациями и представителями спортсменов и продолжим тесно работать с коллегами, чтобы найти наиболее оптимальное решение касательно Олимпийских игр-2020 на фоне пандемии коронавируса", – гласит официальное заявление BOA.

Олимпийские игры-2020

Олимпийские игры-2020

Vanguard News

Стоит отметить, что Оргкомитет "Токио-2020" не рассматривает перенос Игр, но Великобритания категорически дала понять, что ни при каких обстоятельствах не будет рисковать здоровьем и благополучием своих спортсменов.

Как сообщал OBOZREVATEL, МОК сообщил, что не считает необходимым переносить Олимпиаду-2020 в Токио. А 14 марта премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что Олимпийские игры в Токио состоятся как и было запланировано, несмотря на пандемию коронавируса.

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Темы
Коронавирус Олимпиада-2020
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