''Великая страна'': допингиста из РФ затравили за странную просьбу

Российский керлингист Александр Крушельницкий попросил помощи у фанатов в деле об обвинениях в применении допинга.

Спортсмен не имеет финансовой возможности подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне, чтобы доказать свою невиновность.

Агент спортсмена Андрей Митьков на своей странице в Facebook обратился к россиянам с просьбой помочь в сборе тысячи долларов для того, чтобы открыть дело в суде.

Однако эта просьба подписчиков агента возмутила. "Великая страна. Очень великая. Настолько великая, что человек в ней теряется. И не видно его. В упор", "Почему надо помогать преступнику? Он виноват и признал это сам", "Вы меня, конечно, извините, но человек пытается доказать свою якобы невиновность и при этом не может найти деньги! Выглядит по крайней мере странно", - возмутились в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский керлингист Александр Крушельницкий отказался от проведения слушаний в Спортивном арбитражном суде (22 февраля, 07:00) по делу о допинге. Такое заявление спортсмена автоматически означает признание своей вины и ведет к лишению завоеванной бронзовой награды.

По решению Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) бронзовый призер Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане получил четырехлетнюю дисквалификацию.