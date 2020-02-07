"Ведет себя нагло": Хабиба назвали преемником Кадырова

Известный российский политический журналист Олег Кашин заявил, что чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов способен занять руководящую должность в Дагестане и сравнил спортсмена с Рамзаном Кадыровым.

Хабиб Нурмагомедов AP

"Хабиб – лидер, авторитет, моральный авторитет радикальных и не очень высококультурных слоев российского общества. Этнически очевидно, что они привязаны к Северо-Кавказскому федеральному округу. Это данность, которую нельзя сбрасывать со счетов. Не только Хабиб и не только этот вид спорта с этим связан. Есть вторая фигура, также важная и знаковая. Рамзан Ахматович Кадыров, который также знаменит этой культурой насильственных извинений перед ним и соответственно этими своими бесноватыми поклонниками, которые, чувствуя силу, ведут себя довольно нагло с теми людьми, за которыми такой силы нет", – отметил Кашин в эфире YouTube-канала Александра Лютикова.

Он добавил, что "не удивится, если завтра главой Дагестана назначат Хабиба".

"Поскольку он – фигура меганародная, знаменитый герой, то он может стать лидером не только региона, но и как раз тех людей, которым не хватает крепкой руки", – рассказал Кашин.

Как сообщал OBOZREVATEL, отец и тренер Хабиба Абдулманап Нурмагомедов возмутился тем, что пресса постоянно пишет о возможном реванше его сына с ирландцем Конором МакГрегором.

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