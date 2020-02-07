Главная Новости
8 февраля • обновлено в 07:45
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Другие виды спорта

"Ведет себя нагло": Хабиба назвали преемником Кадырова

4.4т
Читать материал на украинском

Известный российский политический журналист Олег Кашин заявил, что чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов способен занять руководящую должность в Дагестане и сравнил спортсмена с Рамзаном Кадыровым.

Хабиб Нурмагомедов

Хабиб Нурмагомедов

AP

"Хабиб – лидер, авторитет, моральный авторитет радикальных и не очень высококультурных слоев российского общества. Этнически очевидно, что они привязаны к Северо-Кавказскому федеральному округу. Это данность, которую нельзя сбрасывать со счетов. Не только Хабиб и не только этот вид спорта с этим связан. Есть вторая фигура, также важная и знаковая. Рамзан Ахматович Кадыров, который также знаменит этой культурой насильственных извинений перед ним и соответственно этими своими бесноватыми поклонниками, которые, чувствуя силу, ведут себя довольно нагло с теми людьми, за которыми такой силы нет", – отметил Кашин в эфире YouTube-канала Александра Лютикова.

Новости
"Место в селе": российский журналист унизительно высказался о Хабибе

Он добавил, что "не удивится, если завтра главой Дагестана назначат Хабиба".

"Поскольку он – фигура меганародная, знаменитый герой, то он может стать лидером не только региона, но и как раз тех людей, которым не хватает крепкой руки", – рассказал Кашин.

Как сообщал OBOZREVATEL, отец и тренер Хабиба Абдулманап Нурмагомедов возмутился тем, что пресса постоянно пишет о возможном реванше его сына с ирландцем Конором МакГрегором.

С кем Усик дебютирует в хевивейте, читай у нас в Telegram!

Автор
Денис Карпов
Персоны
Хабиб Нурмагомедов Олег Кашин
Место
Россия
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
19
9
Смешно
3
Интересно
3
Печально
7
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
а кадырова приемником путина,а,как токой вариант
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Пигин Макс
Пигин Макс
Внаукраине Потриот, Ночной кошмар скакуасов!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
кадыров приемник путина.как вам вариант?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Пигин Макс
Пигин Макс
Хабиб - на редкость уравновешенный и интеллигентный человек. Очередной обозовский "эксперт" лучше написал бы про Конора. В очередной раз удивляюсь убогости окраинской журналистики.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги