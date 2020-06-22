Валуев назвал позором и мерзостью флаг ЛГБТ на Родине-Мать в Киеве

Александр Чеканов Другие виды спорта 18:50, 22.06.2020

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Николай Валуев с возмущением отреагировал на появление флага ЛГБТ-сообщества на Родине-Мать в Киеве.

Депутат Госдумы при этом отметил, что его не волнует происходящее в другой стране.

"Это в Киеве. И это ужасное позорное действие вынуждены терпеть и видеть жители страны, стремящейся в ту самую Европу, которая породила фашизм, которая бомбила их столицу, не выбирая военный объект или жилые кварталы. Мерзость содеянного зашкаливает, но это стало в Украине обычной практикой. И не потому, что меня это жутко волнует, ведь по сути другая страна, пусть разбираются сами, но... Исключительно для того эту гнусь публикую, что переформатирование истории,приводит вот к таким результатам в том числе. Поэтому будем повнимательнее", – написал Валуев на своей странице в социально сети Facebook.

Валуев отреагировал на появление флага ЛГБТ в Киеве
Instagram Николая Валуева

Как сообщал OBOZREVATEL, Николай Валуев сравнил интерес к Украине и коронавирусу на российском телевидении.

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