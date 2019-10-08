Главная Новости
9 октября • обновлено в 05:29
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Другие виды спорта

Убил после секса: Россия выдала Украине чемпиона мира по кикбоксингу

13.8т Читать материал на украинском

Подозреваемый в убийстве украинский мастер боевых искусств Вадим Оленчик, которого в начале года задержали в Санкт-Петербурге, экстрадирован из России в Украину.

Вадим Оленчик

Вадим Оленчик

censor.net

Соломенский районный суд Киева арестовал его на 60 дней без альтернативы залога. Как сообщает "Украинская правда", об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

По данным открытых источников, двукратный чемпион мира по кикбоксингу, чемпион Европы и пятикратный чемпион Украины по тайскому боксу Вадим Оленчик с конца 2017 года разыскивался по делу об убийстве в Киеве его знакомого с последующим угоном автомобиля.

Новости
Чемпион мира из Украины задержан в России по делу об убийстве

Как утверждает следствие:

  • в октябре 2017 года в Киеве Оленчик познакомился с финансовым директором фармацевтической компании, вступил с ним в половую связь, после чего задушил полотенцем;

  • он замотал в простыни тело убитого, оставил на кровати и беспрепятственно завладел деньгами, телефонами и электронным ключом замка зажигания от автомобиля;

  • когда финансовый директор не пришел на работу, коллеги поехали к нему домой, взломали дверь и нашли тело.

В феврале 2019 года Генпрокуратура Украины направила в РФ запрос о выдаче подозреваемого для привлечения к уголовной ответственности. В августе этот запрос был удовлетворен, после чего начался процесс экстрадиции, который завершился в конце сентября.

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпиона по боксу в России убил пьяный посетитель бара.

Кто с кем встречается в украинском спорте, узнавай у нас в Telegram!

Поделиться в Facebook
6
Комментарии
37
3
Смешно
4
Интересно
2
Печально
13
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
филипп филипыч
филипп филипыч
даже договор об экстрадиции в силе. вот так война))
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
hunt andres
hunt andres
Кикбоксер - пидер? Такое возможно тильки внаукраине))))
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Рейт Адам
Рейт Адам
hunt andres, ))) конечно - конечно)))) в рашке только боксеры- помидоры,без ,,кик,,)))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Антошин Денис
Антошин Денис
Финансовый директор... везде написано "он"... Что, кикбоксёр и это директор *едики? Тогда правильно, что экстрадировали. Место им в Эуропе
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Блоги / мнения

ads pixel