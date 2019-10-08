Убил после секса: Россия выдала Украине чемпиона мира по кикбоксингу

Подозреваемый в убийстве украинский мастер боевых искусств Вадим Оленчик, которого в начале года задержали в Санкт-Петербурге, экстрадирован из России в Украину.

Вадим Оленчик censor.net

Соломенский районный суд Киева арестовал его на 60 дней без альтернативы залога. Как сообщает "Украинская правда", об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

По данным открытых источников, двукратный чемпион мира по кикбоксингу, чемпион Европы и пятикратный чемпион Украины по тайскому боксу Вадим Оленчик с конца 2017 года разыскивался по делу об убийстве в Киеве его знакомого с последующим угоном автомобиля.

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Как утверждает следствие:

в октябре 2017 года в Киеве Оленчик познакомился с финансовым директором фармацевтической компании, вступил с ним в половую связь, после чего задушил полотенцем;

он замотал в простыни тело убитого, оставил на кровати и беспрепятственно завладел деньгами, телефонами и электронным ключом замка зажигания от автомобиля;

когда финансовый директор не пришел на работу, коллеги поехали к нему домой, взломали дверь и нашли тело.

В феврале 2019 года Генпрокуратура Украины направила в РФ запрос о выдаче подозреваемого для привлечения к уголовной ответственности. В августе этот запрос был удовлетворен, после чего начался процесс экстрадиции, который завершился в конце сентября.

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпиона по боксу в России убил пьяный посетитель бара.

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