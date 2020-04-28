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28 апреля • обновлено в 15:35
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В Японии заговорили об отмене Олимпиады в 2021 году

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Глава организационного комитета Олимпиады-2020 Йосиро Мори предупредил, что Игры, перенесенные на лето 2021 года, будут отменены, если ситуация с коронавирусом не будет взята под контроль.

Он исключил возможность переноса ОИ на 2022 год.

Йосиро Мори

Йосиро Мори

Voice of America

"Если нам удастся победить коронавирус, эта Олимпиада будет иметь значительно большее значение, чем любые предыдущие Игры. Мы должны верить в ее проведение, иначе весь наш тяжелый труд не принесет никаких плодов", – цитирует слова Мори издание BBC.

Напомним, что начало Олимпийских игр запланировано на лето 2021 года. Они должны состояться с 23 июля по 8 августа.

Как сообщал OBOZREVATEL, исполнительный директор оргкомитета ОИ в Токио Тосиро Муто сделал неутешительное заявление о проведении Олимпиады летом 2021 года.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Темы
Коронавирус Олимпиада-2020
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