В Японии нашли тело пропавшего украинского марафонца

В Японии на горе Фудзияма полиция нашла тело украинского спортсмена и тренера по лыжному спорту Алексея Борисенко.

Украинец пропал в конце февраля 2020 года при восхождении на гору, передает Kyodo.

Полицейское управление города Фудзиесида в префектуре Яманаси обнаружила тело еще 12 мая, но лишь сейчас его опознали, как пропавшего Борисенко.

Известно, что Борисенко прилетел в Токио для участия в международном марафоне, который в итоге отменили из-за пандемии COVID-19. Несмотря на это, 37-летний спортсмен решил самостоятельно подняться на гору.

Алексей Борисенко Украинские новости

Об исчезновении Борисенко в Японии стало известно еще в феврале. Тогда посольство Украины 7 марта обратилось в токийскую полицию с просьбой о поиске украинца.

Добавим, что до июля восхождения на Фудзи высотой 3776 м официально не разрешены из-за неустойчивой погоды.

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