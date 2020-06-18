В Японии нашли тело пропавшего украинского марафонца

Тимур Григоренко Другие виды спорта 15:51, 18.06.2020 Обновлено: 16:09, 18.06.2020

В Японии на горе Фудзияма полиция нашла тело украинского спортсмена и тренера по лыжному спорту Алексея Борисенко.

Украинец пропал в конце февраля 2020 года при восхождении на гору, передает Kyodo.

Полицейское управление города Фудзиесида в префектуре Яманаси обнаружила тело еще 12 мая, но лишь сейчас его опознали, как пропавшего Борисенко.

Известно, что Борисенко прилетел в Токио для участия в международном марафоне, который в итоге отменили из-за пандемии COVID-19. Несмотря на это, 37-летний спортсмен решил самостоятельно подняться на гору.

Алексей Борисенко
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Об исчезновении Борисенко в Японии стало известно еще в феврале. Тогда посольство Украины 7 марта обратилось в токийскую полицию с просьбой о поиске украинца.

Добавим, что до июля восхождения на Фудзи высотой 3776 м официально не разрешены из-за неустойчивой погоды.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский баскетболист Сергей Мясоедов впал в кому после падения с велосипеда.

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