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/Другие виды спорта

В Японии двукратную чемпионку мира призвали "убираться назад в Россию"

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Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию, а также серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане Евгения Медведева получила в Японии письмо с угрозами в свой адрес.

Евгения Медведева

Евгения Медведева

Figure Wiki - Fandom

"Дьявол, убирайся из Японии, никто не хочет видеть тебя. Японцы ненавидят тебя, убирайся обратно в Россию. Убирайся из Японии и из "Крикет клуба Торонто" (тренировочной базы Медведевой). Тебе не место в фигурном катании", — говорится в письме, опубликованном в Instagram американским фигуристом Джонни Вейром.

В Японии двукратную чемпионку мира призвали "убираться назад в Россию"

В ответ 19-летняя москвичка написала, что случившееся ее не задело и не выбило из колеи. По ее словам, она не в первый раз получает письма с угрозами и научилась не обращать внимания на них. Фигуристка поблагодарила болельщиков за поддержку.

Медведева живет в Канаде с лета 2018 года. Она тренируется в группе тренера Брайана Орсера. В январе спортсменка заявила, что может оставаться в другой стране из-за работы, однако это не помешает ей вернуться жить в Россию.

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хуйловский путин
хуйловский путин
вот мразота русская...продала матушку россиию! предала! унизила!!!! уехала в жить в Канаду! а как же навоз месить и лепить петушков из навоза? это же исконно русское занятие!
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Н Олег
Н Олег
единственно примечательное во всём этом - письмо опубликовал в инстаграмм американский фигурист -- когда нация мр@зь, то и каждый гражданин неизбежно становится мр@зью...
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Федоров Федор
Федоров Федор
Какой-нибудь извращенец-шизофреник.Типа того,который прибежал резать ведущую Уха мацы.
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