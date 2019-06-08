В Японии двукратную чемпионку мира призвали "убираться назад в Россию"

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию, а также серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане Евгения Медведева получила в Японии письмо с угрозами в свой адрес.

Евгения Медведева Figure Wiki - Fandom

"Дьявол, убирайся из Японии, никто не хочет видеть тебя. Японцы ненавидят тебя, убирайся обратно в Россию. Убирайся из Японии и из "Крикет клуба Торонто" (тренировочной базы Медведевой). Тебе не место в фигурном катании", — говорится в письме, опубликованном в Instagram американским фигуристом Джонни Вейром.

В ответ 19-летняя москвичка написала, что случившееся ее не задело и не выбило из колеи. По ее словам, она не в первый раз получает письма с угрозами и научилась не обращать внимания на них. Фигуристка поблагодарила болельщиков за поддержку.

Медведева живет в Канаде с лета 2018 года. Она тренируется в группе тренера Брайана Орсера. В январе спортсменка заявила, что может оставаться в другой стране из-за работы, однако это не помешает ей вернуться жить в Россию.

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