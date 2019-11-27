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29 ноября • обновлено в 12:33
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В WADA пообещали "очень жесткие последствия для России"

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Новый глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька пообещал серьезные последствия в отношении российского спорта.

Витольд Банька

Витольд Банька

Банька признал, что из-за проблем с данными РУСАДА российским атлетам грозят более серьезные санкции, чем выступление на Играх под нейтральным флагом, как это было в Пхенчхане. "Новые санкции в отношении россиян — очень жесткие, острые", — заявил функционер в интервью RMF FM.

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Допинговый скандал: пойманная на лжи Россия собралась "навести порядок" в WADA

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Кроме того, стране могут запретить принимать международные соревнования. Международный олимпийский комитет (МОК) пообещал поддержать санкции в отношении России.

19 ноября британский таблоид Daily Mail сообщил, что России могут запретить проведение домашних матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года из-за несоответствия базы данных московской антидопинговой лаборатории. О том, что данные из нее были подменены, стало известно в сентябре.

Решение по российскому вопросу исполком WADA должен принять 9 декабря.

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Автор
Максим Богданов
Тема
допинговый скандал
Тег
WADA
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
На кол, тварей! Кацaп - це завжди падлюка!(с)
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