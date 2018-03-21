В WADA подтвердили стремление к полной спортивной изоляции России

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сделает все, чтобы Россия не получала право проводить международные спортивные соревнования. Об этом сообщил глава комитета агентства по соответствию Джонатан Тэйлор, комментируя вступления в силу с 1 апреля изменений к кодексу организации.

"Россия проведет те соревнования, которые она уже получила. Что касается новых соревнований, то новые правила соответствия не вносят изменений. Мы сделаем все возможное, чтобы Россия их не получила. Однако полностью исключать этого нельзя, как и при текущих правилах – у России останется возможность принимать новые соревнования", – сказал Тэйлор в комментарии ТАСС.

С 1 апреля 2018 года вступают в силу изменения к кодексу WADA. Согласно этим изменениям международные спортивные федерации обязуются принимать заявки на проведение соревнований только от тех стран, чья национальная антидопинговая лаборатория соответствует кодексу WADA.

Как сообщал "Обозреватель", запрет на проведение международных спортивных соревнований в России стал естественным итогом действий РФ, которая нарушает всю сложившуюся систему мировых отношений.