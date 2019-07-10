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В Верховной Раде выделили средства на новые дворцы спорта: названы города

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Комитет Верховной Рады по вопросам физической культуры и спорта в среду, 10 июля, подтвердил распределение объема субвенции местным бюджетам.

Цель средств - создание новых, строительно-ремонтные работы существующих дворцов спорта и завершения начатых в предыдущем периоде работ по строительству / реконструкции дворцов спорта в 2019 году.

В рамках политики развития детского и юношеского спорта, профильный комитет подтвердил выделение 350 млн грн на программы ремонта существующих и строительство новых спортивных комплексов при школах, бассейнах и отделки прибасейновых территорий.

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Так, объем субвенции на обновление и строительство бассейнов составил 200 млн грн. Деньги выделяются на 10 проектов в Донецкой, Николаевской, Запорожской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Черкасской, Львовской областях и в городе Винница.

Объем субвенции на обновление пришкольных спорткомплексов составляет 150 млн грн. Деньги выделяются на более 80 проектов в различных регионах Украины, в том числе в объединенных общинах. Речь идет как о закрытых спортивных комплексах, так и открытых с баскетбольными площадками включительно. Принятие профильным комитетом Верховной Рады инициативы правительства позволяет уже в этом году начать необходимые работы на целом ряде объектов.

Напомним, что этот проект стартовал в 2018-м по инициативе президента ФБУ Михаила Бродского. Проект получил поддержку КМУ, Министерства молодежи и спорта и Верховной Рады Украины.

Тернополь

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Житоми

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Ривне

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УРОНИЛИ САЛО
УРОНИЛИ САЛО
как можно выделить средства если бюджет приняли давно
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