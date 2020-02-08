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9 февраля • обновлено в 03:05
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В Украине оправдали поездку гимнасток на турнир в Россию: спортивные итоги 7 февраля

2.4т
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В Федерации художественной гимнастики объяснили поездку украинских спортсменок в Россию, а Василию Ломаченко посоветовали проиграть Теофимо Лопесу.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 7 февраля.

Кроме того, сборная Украины вышла с первого место в плей-офф Кубка Федерации. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Читайте все новости по теме "Кубок Федерации" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
Кубок Федерации
Персоны
Роман Зозуля Даяна Ястремская Элина Свитолина Александр Усик
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