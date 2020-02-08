В Украине оправдали поездку гимнасток на турнир в Россию: спортивные итоги 7 февраля

В Федерации художественной гимнастики объяснили поездку украинских спортсменок в Россию, а Василию Ломаченко посоветовали проиграть Теофимо Лопесу.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 7 февраля.
Кроме того, сборная Украины вышла с первого место в плей-офф Кубка Федерации. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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