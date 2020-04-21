В UFC зафиксирован первый случай коронавируса

Боец смешанных единоборств Лайман Гуд стал первым представителем UFC, который публично признался в том, что сдал положительный тест на коронавирус.

Как сообщает издание BleacherReport, Гуд должен был драться с Белалом Мухаммадом на UFC 249, но отказался от боя из-за травмы неизвестного происхождения. Позже выяснилось, что у него коронавирус. 34-летний боец рассказал, что испытывал трудности при подготовке к турниру.

Лайман Гуд Bleacher Report

"Я знаю свое тело. Я прошел через множество травм и других проблем. Но в этом случае все было по-другому. Мы являемся профессионалами, поэтому наш организм часто работает на пределе возможностей. На этот раз мое тело не было готово к нагрузкам", – рассказал Гуд.

У его девушки также был выявлен коронавирус. Они самоизолировались дома и ждали, пока не отступят симптомы заболевания. Сейчас они здоровы.

Как сообщал OBOZREVATEL, стал известен полный кард UFC 249, который пока что запланирован на 9 мая. В рамках турнира должны состояться три чемпионских боя.

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