В UFC объявили решение по исключению Хабиба

Российский боец Хабиб Нурмагомедов с большой долей вероятности продолжит выступать в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Президент организации Дана Уайт выразил уверенность в том, что несмотря на конфликт с чемпионом, который возмутился увольнением своего друга, спортсмен не предпримет радикальных шагов.

"У нас все в порядке. Мы в хороших отношениях с Хабибом. Я не знаю, кто будет его следующим противником, мы об этом еще не говорили. Давайте позволим парню насладиться победой, а потом решим этот вопрос. Хабиб остается в UFC. Что будет с Тухуговым (уволенным из UFC дагестанским бойцом – ред.), я пока не знаю", – сказал Уайт в интервью TMZ, передает "Матч ТВ".

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Как сообщал OBOZREVATEL, UFC приняла решение исключить из своих рядов члена команды Хабиба Зубайру Тухугова за нападение на ирландца Конора МакГрегора. Нурмагомедов, который выиграл у "Ноториуса" удушающим приемом в четвертом раунде, резко отреагировал на эту новость, пригрозив уходом из организации.